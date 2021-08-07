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ليستر يهزم مانشستر سيتي ويتوج بالدرع الخيرية للمرة الثانية على التوالي

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توج ليستر سيتي بلقب الدرع الخيرية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.

وسجل هدف ليستر سيتي الوحيد كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، وذلك من مخالفة نفذها جندوجان مسددًا كرة قوية، تألق شمايكل في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، وذلك بعدما أرسل ميندي عرضية من الجانب الأيسر، حاول سويونكو إبعادها، مسددًا كرة ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وبعدها بدقيقة، تابع محرز كرة مبعدة من دفاعات ليستر، مسددًا كرة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى. وأتى الرد من ليستر في الدقيقة 18، بتسديدة أرضية من فاردي من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ستيفين.

مانشستر سيتي يخسر أمام ليسر سيتي

المصرى اليوم

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