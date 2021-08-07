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قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية، إن زيارة سامح شكري وزير الخارجية إلى تونس، تؤكد التضامن الكامل للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإضافة إلى التوافق الكامل على كل المواقف المصرية التونسية.

وأضاف عز العرب، خلال برنامج "من القاهرة" على فضائية "سكاى نيوز عربية"، السبت، أن مصر وتونس قادرتان على الزخم فيما يتعلق بمواجهة الضغوط الخارجية وأعنى بها تركيا.

وأوضح أن مصر لا تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، لاسيما أن مصر تؤكد دائما الحرص على عدم التدخل من جانب الدول الإقليمية خاصة تركيا، لافتاً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين مصر وتونس.

وأشار إلى أن دور مصر هو دعم مؤسسات الدولة، خاصة أن هناك تحركات تحاول الاستحواذ على مؤسسات الدولة، مؤكدا صلابة مؤسسات الدولة لمواجهة أي تحولات داخلية عنيفة.