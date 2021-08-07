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في أول رد على اعتراض سفارات مصر و6 دول عربية على قرار قبول إسرائيل مراقبا في الاتحاد الأفريقي، قال موسي فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن هذا القرار يقع ضمن اختصاصه الكامل، دون أن يكون ملزم بأي إجراء إجرائي سابق.

وأوضح فقي، في بيان صحفي: «تم أخذ القرار على أساس الاعتراف بإسرائيل وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها بأغلبية تزيد عن ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي».

وتابع: «أثناء قبول اعتماد أوراق ممثل إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي، كرر رئيس المفوضية بوضوح الالتزام الأفريقي الثابت بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقهم في إنشاء دولة وطنية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل عادل ونهائي بين إسرائيل وفلسطين».

وأشار فقي إلى أن هذا التذكير من قبل رئيس المفوضية نابع من المواقف والمبادئ التي ذكرها مرارًا وتكرارًا من قبل منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي، خلال القمم المختلفة للمنظمة.

واعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن أمله في أن يعزز اعتماد ممثل إسرائيل في الاتحاد الأفريقي دعوة الاتحاد الأفريقي لتحقيق مبدأ حل الدولتين واستعادة السلام المنشود بين الدولتين والشعبين.

وأضاف فقي أنه سيتم إدراج أن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على هذا القرار على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المقبل.

كانت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتى وموريتانيا وليبيا، المندوبيات الدائمة لدى الاتحاد الأفريقى في أديس أبابا، قد وجهت مذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى، أكدت فيها اعتراضها على قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد.

وقالت السفارات في مذكرتها: «بالإشارة إلى بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021، والمتعلق بلقائه مع سفير إسرائيل لدى إثيوبيا وتسلم وثائق اعتماده، تود السفارات المذكورة أعلاه إخطار المفوضية الموقرة برفضها الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية حساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقى على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتى تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته».

وأعربت السفارات عن أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لم ينظر في الطلب الإسرائيلى على نحو ما سار عليه سابقوه وفقًا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى، والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الإفريقى التي اعتمدها المجلس التنفيذى في شهر يوليو 2005، وهو ما يمثل تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.

وأكدت اعتراضها رسميًا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وثائق اعتماد سفير إسرائيل، وطلبت من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذى وفقًا للفقرة 5 من القسم الثانى من الجزء الثانى من معايير منح صفة مراقب.