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«إعجاز هندسي».. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية شيدت في 15 شهرا فقط

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«إعجاز هندسي».. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية شيدت في 15 شهرا فقط «إعجاز هندسي».. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية شيدت في 15 شهرا فقط

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قال عماد رزق، المدير الإداري لكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الإدارية الجديدة، إن الصلاة بدأت بعد الإنتهاء من الكاتدرائية الجديدة، مشيرًا إلى إقامة ثلاث قداسات أسبوعيًا، أيام السبت والأحد والأربعاء.

وأوضح عماد رزق، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى والتي قدمت حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الأيقونات تم إضافتها تمثل دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة لأرض .

وأضاف، أن الرسام رسم النيل، لأن مصر هبة النيل، بالإضافة إلى رسم الأهرامات، كما رسم خرطوشة باللغة الهيروغليفية ترجمتها (تم افتتاح هذه الكاتدرائية في عهد الرئيس عبدالفتاح بن متعه الله بالصحة والعافية).

وتابع، أن هناك أيقونين موجودين، وهما أيقونة ميلاد السيد المسيح وأيقونة القيامة، مشيرًا إلى أن مساحة الكاتدرائية 163 متر وعرضها 80، وتستوعب استقبال 7300 مصلي.

ووجه المدير الإداري لكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الإدارية الجديدة، الشكر إلى الهيئة الهندسية، بعد بناء الكاتدرائية في وقت قياسي قائلًا: «تم البناء في حوالي سنة و3 شهور وهذا إعجاز هندسي».

المصرى اليوم

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