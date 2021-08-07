أخبار عاجلة

أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني" -
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين "الصحة" وجمعية الرضاعة الطبيعية -
أمير جازان ينوه بالدور الكبير لمجلس شباب المنطقة ويطلع على فعالياته وبرامجه -
SAMI و"البحري" توقّعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في "الدفاع" -
شرطة تبوك تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
لحظة تحطم طائرة عسكرية بضواحي موسكو -
الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة

Print
تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحد المهندسين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يبلغ نحو 50 ألف عامل.

وأضاف خلال تقديم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص ثلاثة مباني لوزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة وهم ديوان عام المالية المقام على مساحة 35 ألف متر مسطح، والضرائب العام على مساحة 25 ألف متر ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية على مساحة 25 ألف متر.

وكشف أن وزارة التنمية والبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 35 ألف متر لكل مبني، كما أن جميع تلك المباني تضم دورين تحت الأرض بطاقة 670 سيارة.

وتابع أن المجمع الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن يكون إجمالي العاملين به 5 آلاف موظف، فيما يتم استخدام الجيل السادس في التكنولوجيا التي تتحكم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية