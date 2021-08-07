تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتكنولوجيا المستخدمة

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قال أحد المهندسين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يبلغ نحو 50 ألف عامل.

وأضاف خلال تقديم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص ثلاثة مباني لوزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة وهم ديوان عام المالية المقام على مساحة 35 ألف متر مسطح، والضرائب العام على مساحة 25 ألف متر ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية على مساحة 25 ألف متر.

وكشف أن وزارة التنمية والبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 35 ألف متر لكل مبني، كما أن جميع تلك المباني تضم دورين تحت الأرض بطاقة 670 سيارة.

وتابع أن المجمع الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن يكون إجمالي العاملين به 5 آلاف موظف، فيما يتم استخدام الجيل السادس في التكنولوجيا التي تتحكم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.