محافظ بني سويف يضع حجر أساس مشروعي نادي وأبراج المهندسين

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، فعاليات وضع حجر أساس نادي المهندسين بشرق النيل، بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس النقابة العامة للمهندسين.

ووضع محافظ بني سويف ونقيب المهندسين حجر الأساس لمشروع نادي المهندسين على مساحة 5 أفدنة بالحى الأول بمدينة بني سويف الجديدة، والتي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنقابة، لإنشاء نادي رياضى اجتماعي بالحي الترفيهي، حيث يجرى حالياً إعداد الرسومات المعمارية تمهيداً للبدء في أعمال إنشاء النادي الذي يخدم أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم ويوفر كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية.

وأشار المحافظ إلى أن مهندسي مصر هم أساس التنمية والبناء والتشييد في كل المشروعات، خاصة أن الدولة المصرية شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية مشروعات تنموية غير مسبوقة وما زالت جهود التنمية مستمرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر لمهندسي مصر الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية بني سويف.

كما شارك محافظ بني سويف نقيب المهندسين في وضع حجر أساس مشروع أبراج المهندسين بمنطقة الحمرايا مركز بني سويف، والذي يشمل إنشاء برجين سكنيين على مساحة إجمالية 2000 م2، حيث يتم حاليا الانتهاء من استخراج تراخيص البناء.

كما يقوم محافظ بني سويف ونقيب المهندسين بافتتاح نادى المهندسين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف بعد «تطويره»،وتبلغ مساحته 8500 م2، ويتكون من مباني إدارية واجتماعية ومطعم وكافتيريا وملعب خماسي وصالة رياضية وحمام سباحة وقاعة تدريب.