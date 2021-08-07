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قال المهندس أحمد الدالي، المشرف على مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية ومهندس تنسيق مشروعات الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، إن مشروع مدينة الثقافة والفنون ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية، مقام على مساحة 127 فدانا، مشيرًا إلى أن المشروع مقام على جزءين، الأول دار الأوبرا والثاني مدينة الفنون، وأوضح أن مدينة الفنون هي الأكبر على مستوى العالم.

وأوضح الدالي، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مدينة الفنون مكونة من جزءين الأول المكتبة والثاني المتحف، وتربطهما مسلتين فرعونية من صان حجر بمحافظة الشرقية.

وتابع: "الهدف من إحضار المسلة للربط بين التراثين الفرعوني والحديث"، مشيرًا إلى أن هناك مكتبة الطفل والصالون الثقافي وبيت العود والمسرح الروماني ومبنى الموسيقى المعاصرة والسينما الوثائقية ومناحت والمسرح المكشوف والغابة الشجرية.

وعن دار الأوبرا الجديدة، قال الدالي إنها لا يوجد مثلها في العالم وهي الأكبر في الشرق الأوسط، موضحًا مكونة من 5 قاعات، القاعة الرئيسية بها 2200 مقعد بتقنية حديثة، والقاعة الثانية هي قاعة الدرامة وبها 632 مقعد، وقاعة الموسيقى على شكل شجرة اللوتس لأول مرة في مصر وبها 1168 كرسي، والرابعة متحف الشمع لأول مرة على أرض مصر، والقاعة الخامسة قاعة التدريب.

وكشف الدالي أن المشروع كله بالأيدي المصرية، موضحًا أن هناك تحدي كبير بعد إحضار شجرة الأرز اللبنانية والتي تحتاج لأجواء مناخية معينة، ولكن مصر لديها مهندسين زراعيين على أعلى مستوى ونجحت التجربة.

وأوضح الدالي أن اللبنانيين قالوا لنا إن نتيجة حياة شجرة الأرز في مصر (صفر) ولكن عمرها الآن في مصر 3 سنوات.

وتابع: "إجمالي عدد العاملين عند بدء مشروع مدينة الفنون كان 13 ألف مهندس وعامل يعملون على 24 ساعة، وأصبح عددهم حاليا نحو 5 آلاف بعد قرب الانتهاء منها.

وكشف الدالي أن 70% من حجم المهندسين العاملين في مشروع مدينة الفنون من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 25 عاما حتى 45 عاما.