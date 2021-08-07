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الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول

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الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول الأردن يفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول

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فرض الأردن، اليوم السبت، الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على الوافدين من 7 دول، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية ضد .

وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالأردن عادل البلبيسي، إن 7 دول مستثناة من قرار إعفاء الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فحص (PCR) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام.

وأضاف البلبيسي، إن الدول الـ 7 وهي "الهند، بنغلادش، ميانمار، باكستان، نيبال، بوتان، سيريلانكا" خاضعة لإجراءات وقائية بسبب تصنيفها الوبائي، لافتا إلى أن إضافة أي دولة للقائمة المذكورة يعتمد على الوضع الوبائي فيها.

واستطرد: "أي شخص يأتي من الدول الـ7 يجب أن يخضع للحجر المؤسسي 14 يوما مهما كانت نتيجة الفحص".

كما أشار إلى أن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي من اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، وسفره أقل من 10 أيام، لن يطلب منه شهادة فحص (PCR) من الدولة التي سافر إليها.

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