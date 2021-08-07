التجارة تغلق وتغرم مجمعا تجاريا في رفحاء
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة...
الرياض : الوطن
28 ذو الحجة 1442 هـ
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
الرياض : الوطن
28 ذو الحجة 1442 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...
الرياض : الوطن
28 ذو الحجة 1442 هـ