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التجارة تغلق وتغرم مجمعا تجاريا في رفحاء

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خادم الحرمين يصدر أمرين ملكيين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة...

a1dccc6d14.jpg الرياض : الوطن
f3a2db46a4.jpg28 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

الحدود الشمالية : ضبط 11 شخصا خالفوا تعليمات العزل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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