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إخماد حريق شقة سكنية في سوهاج دون إصابات

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إخماد حريق شقة سكنية في سوهاج دون إصابات إخماد حريق شقة سكنية في سوهاج دون إصابات

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب اليوم في شقة سكنية بمنزل بدائرة مركز جهينة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بنشوب حريق في شقة بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثالث بالعمارة رقم 4 بمساكن الموقف بدائرة المركز، ملك محمود. س. م «60 سنة- بالمعاش»، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية بالشقة، والتهمت النيران محتويات الشقة والمنقولات المنزلية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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