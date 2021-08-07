الملحن مصطفى شكري: أغاني مسلسل «المداح» لها طابع روحاني

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أعرب الملحن مصطفى شكري، عن سعادته البالغة بنجاح أغنية «ياه على الزمن» للفنان جورج وسوف، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بكلمات الأغنية عندما أرسلها له الشاعر أحمد المالكي.

وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «mix»، أنه رشح الفنان جورج وسوف الذي وافق بالفعل على غنائها، ذاكرًا أنه تم تصويرها وتسجيلها في لبنان خلال الـ 3 أشهر الأخيرة.

وعن تعاونه مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، ذكر أنه لا يقتصر على مستوى التترات ولكن كان هناك أغنية في آخر حلقات المسلسل، مضيفًا أنه تعاون معه أيضا في مسلسل «البرنس» في أغنية دعائية؛ بينما التعاون الأخير بيننا كان في مسلسل «موسى»، وكان أول تعاون بيننا من حيث التترات.