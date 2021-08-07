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الملحن مصطفى شكري يكشف كواليس اختيار تتر مسلسل «موسى»

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الملحن مصطفى شكري يكشف كواليس اختيار تتر مسلسل «موسى» الملحن مصطفى شكري يكشف كواليس اختيار تتر مسلسل «موسى»

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كشف الملحن مصطفى شكري، أن مسلسل «موسى» كان عندي إحساس أنه سيتم عرضه في رمضان ويستحق المشاهدة لجودته العالية، مشيرًا إلى أنه قدم للفنان محمد رمضان تتر للمسلسل وتم اختياره من ضمن 13 أغنية.

وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «mix»: «كنت بجهز لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان في عز ما كان المسلسل لم يكن هناك فرصة لعرضه في شهر رمضان وكان عليه بعض التوقفات، رغم أنه تم كتابة كلمات التترات للمسلسل مع الشاعر والكل كان يتساءل انتوا شغالين ليه في التتر والمسلسل متوقف».

وعن أغنية «ياه على الزمن»، للفنان جورج وسوف، وأوضح أن الشاعر أحمد المالكي أرسل لي كلمات الأغنية، وأعجبت بها وقمت بتلحينها والعمل عليها وأرسلتها لشركة لايف ستايل، وأعجبت بها كثيراً وقمت بترشيح الفنان جورج وسوف، وبالفعل وافق على غنائها، وتم تصويرها وتسجيلها في لبنان، ولقد بدأنا عملنا عليها في الثلاث شهور الأخيرة.

المصرى اليوم

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