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استشاري تغذية: «لو شعرت بالجوع اشرب مياه»

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استشاري تغذية: «لو شعرت بالجوع اشرب مياه» استشاري تغذية: «لو شعرت بالجوع اشرب مياه»

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن آلام المعدة قد تكون ناتجة من ارتجاع في المريء أو مشاكل في الكبد، وطبيب الباطنة وحده هو الذي يُحدد السبب وراء آلام المعدة.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن ممارسة المشي باستمرار أمر مهم، ليس فقط من أجل خفض الوزن، ولكن من أجل تقليل الضغط ونسبة الكورتيزيون الذي يحول البروتين لدهون.

وتابع: «لو شعرت بالجوع أشرب مياه، وحاول تشغل نفسك بأي عمل يدوي، ده شيء مجرب، هتلاقي نفسك نسيت الجوع خلال ربع ساعة».

المصرى اليوم

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