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تقديم الدعم ضرورة.. خبيرة تغذية: نفسية مريض السمنة هشة

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تقديم الدعم ضرورة.. خبيرة تغذية: نفسية مريض السمنة هشة تقديم الدعم ضرورة.. خبيرة تغذية: نفسية مريض السمنة هشة

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تقديم الدعم النفسي لمريض السمنة، خاصة وأنه يعاني من نفسية هشة، لافتة إلى ضرورة التعرف على سبب الإصابة بمرض السمنة سواء ارتفاع الهشية أو انخفاض معدل الحرق، وبالتالي تحديد العلاج المناسب لمريض السمنة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك كورسا علاجيا يختلف من مريض السمنة للآخر، وهذا الكورس يُحدد على حسب الفئة العمرية، وسبب الإصابة بمرض السمنة، مشددة على ضرورة أن يتساقط الشعر من أي كورس، أو حدوث شحوب في البشرة، وهذا الأمر يحدث من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

وأضافت أن مريض السمنة بعد اتباع منظومة صحية غذائية يكتسب السلوكيات الصحية، وبالتالي هذا الأمر يساعد على الحصول على وزن مثالي، لافتة إلى ضرورة تناول المياه بانتظام، والابتعاد عن المياه الغازية، وتناول السلطة بانتظام.

المصرى اليوم

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