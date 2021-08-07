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29 عرضا يحدث للمرضى بعد الشفاء من الفيروس.. مستشار الرئيس: دلال عبدالعزيز لم تمت بـ«كورونا»

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29 عرضا يحدث للمرضى بعد الشفاء من الفيروس.. مستشار الرئيس: دلال عبدالعزيز لم تمت بـ«كورونا» 29 عرضا يحدث للمرضى بعد الشفاء من الفيروس.. مستشار الرئيس: دلال عبدالعزيز لم تمت بـ«كورونا»

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن من أوائل الدول التي تحدثت عن متلازمة ما بعد «كورونا»، لافتَا إلى أن هناك 29 عرضا قد يحدث للمرضى بعد التماثل للشفاء من .

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك بعض الحالات بعد التماثل للشفاء يحدث لها بعض الأثار السلبية في الجهازالتنفسي، مثل تليف في الجهازالتنفسي أو في الرئة على وجه التحديد، وبعض الحالات تتماثل من هذه الأأثار السلبية خلال شهر، وبعض الحالات لا تتماثل مما يؤدي إلى الفضل لتنفسي، ولذلك يتحتاج المرضى لجهاز التنفس الصناعي لنسبة كبيرة، ونسبة كبيرة قد تتوفى.

وأوضح أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لم تمت بفيروس «كورونا»، ولكنها توفت بمتلازمة ما بعد «كورونا»، مشددًا على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.

المصرى اليوم

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