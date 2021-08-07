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إسرائيل تعتقل مواطنًا لبنانيًّا تسلل عبر الحدود

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إسرائيل تعتقل مواطنًا لبنانيًّا تسلل عبر الحدود إسرائيل تعتقل مواطنًا لبنانيًّا تسلل عبر الحدود
ليس جزءًا من حادث أمني

إسرائيل تعتقل مواطنًا لبنانيًّا تسلل عبر الحدود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه اعتقل مواطنًا لبنانيًّا؛ تسلل إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة الجليل الغربي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، نشره على حسابه بموقع "تويتر": "قبل وقت قصير جرى تلقي إنذار بوجود حالة تسلل في منطقة عرمشة على الحدود اللبنانية عند نقطة الحدود وسط مركز قرية جورديح"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وذكر أن قواته هرعت إلى الموقع، وطوقت المنطقة، واعتقلت المشتبه به خلال دقائق، ويجري التحقيق معه في المكان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه ليس هناك مخاوف من وقوع حادث أمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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