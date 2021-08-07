العياران خرجا مني بالخطأ.. اعترافات «شرطي» متهم بقتل شقيقين عمدًا في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترف مساعد شرطة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بما نسب إليه بقتل شقيقين عمدًا بمركز شبين القناطر في القليوبية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام.

وقرَّر المتهم خلال استجوابه خروج عيار ناريٍّ بطريق الخطأ من سلاحه الأميري مصيبًا أحد المجني عليهما خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره مخالفة مرورية له، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ أصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي مِن حوله، ثم لما خرج من الغرفة بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين أحدث إصابته.

وأمرت النيابة بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري وأمرت بفحصه بمصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا من الشرطة يوم السادس من شهر أغسطس الجاري بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا، ثم لاحقته الأهالي وأحدثت إصابات به نُقل على إثرها للمستشفى، وقد تزامَنَ هذا مع تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدتها «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة، وبعد إفاقة المتهم اليومَ استُجوبَ فيما هو منسوب إليه وأُمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.