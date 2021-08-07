إصابة موظف أثناء إطلاق الرصاص فى «حفل زفاف» بسوهاج

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أصيب اليوم موظف بطلق خرطوش بطريق الخطأ، أثناء حضوره حفل زفاف أحد جيرانه وإطلاق أعيرة نارية داخل الحفل بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول يوسف. ع. ع «48 سنة- موظف» ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفي مصاباً برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث.

وتبين من المعاينة والفحص وأقوال المصاب، أنه أثناء تواجده بحفل عرس أحد جيرانه قام المدعو ربيع. ر. ر «27 سنة- حاصل على دبلوم صناعي» ويقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجاً بحفل العرس، ما أدى لحدوث إصابته دون قصد، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن «فرد خرطوش»، واعترف المذكور بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.