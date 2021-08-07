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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الشوط الأول من مباراة غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة، بتقدم الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك ظهر بمستوى مميز للغاية، خلال أحداث الشوط الأول، وكان هو الأفضل، خلال مجريات الشوط، حيث سيطر لاعبوه على وسط الملعب».

وأضاف: «لاعبو الزمالك، لعبوا بروح كبيرة في الشوط الأول، وهذا سر تفوق الفريق الأبيض»، مضيفًا: «التونسي سيف الدين الجزيري، هو أفضل لاعبي الزمالك، حيث نجح في إحراز هدف وصنع آخر».