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مهرجان أسوان لأفلام المرأة: دلال عبدالعزيز تركت رصيدًا سيبقى في الذاكرة

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مهرجان أسوان لأفلام المرأة: دلال عبدالعزيز تركت رصيدًا سيبقى في الذاكرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة: دلال عبدالعزيز تركت رصيدًا سيبقى في الذاكرة

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نعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والآسى الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت تاركة رصيدا فنيا سيبقي طويلا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن «رحيل دلال عبدالعزيز خسارة كبيرة للفن المصري، فهي واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمالا تعبر عن المجتمع وتناقش قضاياه في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية».

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه بجانب الموهبة الكبيرة لدلال عبدالعزيز كممثلة فإنها كانت تجيد اختيار أعمالها، ولم تحصر نفسها في نوعية معينة من الأدوار، حيث تألقت في الأعمال الكوميدية والاجتماعية وتعاونت مع كبار المخرجين والنجوم في السينما والمسرح والتليفزيون.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز من مواليد إحدى قرى محافظة الشرقية، وحاصلة على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، ودبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتزوجت من الفنان الراحل سمير غانم وأنجبت منه ابنتيها دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبدالعزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: «أسرار البنات» و«عصافير النيل» و«كارما» و«بئر الخيانة»، و«النوم في العسل»، و«مبروك وبلبل»، و«يا رب ولد»، و«لا تراجع ولا استسلام»، و«آسف على الإزعاج»، وكان آخر أفلامها «أعز الولد» الذي عرض هذا العام.

المصرى اليوم

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