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متحدث: مقتل 30 على الأقل من جنود جنوب السودان في اشتباكات

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متحدث: مقتل 30 على الأقل من جنود جنوب السودان في اشتباكات متحدث: مقتل 30 على الأقل من جنود جنوب السودان في اشتباكات

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قال المتحدث باسم حزب ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان في بيان اليوم السبت إن 30 على الأقل من جنود جنوب السودان قُتلوا وأصيب 13 آخرون في اشتباكات بين قوات موالية لمشار وفصيل منشق.

وفي خطوة تهدد بتقويض عملية السلام الهشة أصلا في البلاد، أعلن القادة العسكريون المنافسون لحزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان-المعارضة الذي يتزعمه مشار يوم الأربعاء الإطاحة به من زعامة الحزب وقواته المسلحة.

وتبع ذلك تسمية رئيس هيئة الأركان العامة للحزب الجنرال سايمون قاتويج دوال زعيما مؤقتا للحزب من قبل الجناح العسكري للحزب.

المصرى اليوم

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