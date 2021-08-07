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قيس سعيد: التدابير الاستثنائية الأخيرة هي للحفاظ على تونس.. ووضع حد لكل مظاهر العبث

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قيس سعيد: التدابير الاستثنائية الأخيرة هي للحفاظ على تونس.. ووضع حد لكل مظاهر العبث قيس سعيد: التدابير الاستثنائية الأخيرة هي للحفاظ على تونس.. ووضع حد لكل مظاهر العبث

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت ان التدابير الاستثنائية الأخيرة جاءت لتكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها.

جاء ذلك في استقبال الرئيس سعيد مستشار رئيس دولة الامارات أنور قرقاش حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حسبما ذكره بيان رئاسي تونسي.

وأكد سعيد متانة علاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مجددا حرص تونس على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأعرب عن الشكر للامارات قيادة وشعبا على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به.

ونقل البيان عن قرقاش قوله ان الإمارات تتفهم القرارات الأخيرة للرئيس سعيد وتدعمها وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

واعرب عن ثقة الامارات بقدرة سعيد على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها مؤكدا استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.

وكان الرئيس التونسي اعفى في يوليو الماضي من مهامها وعلق عمل البرلمان مدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب واعلن توليه السلطة التنفيذية.

المصرى اليوم

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