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ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي

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ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي

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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الأهلي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - سيف تقا- وليد عبد المنعم - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - فابريس نجاه.

المصرى اليوم

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