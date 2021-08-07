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الزمالك المصري يخوض لقاء هام الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021، أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدوري الممتاز 2021.

ويحاول جاهدا فريق الزمالك انتقاص الثلاث نقاط من أنياب زعيم الثغر خاصة وأنه يصارع بشراسة مع الأهلي على ترتيب المسابقة ولقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2021. ويحاول فريق الاتحاد السكندري تحسين مركزه في جدول المسابقة وحصد الثلاث نقاط خاصة وأن اللقاء يقام على أرضه باستاد الإسكندرية.

وخاضت مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في لقاء غزل المحلة السبت، تدريبات بدنية داخل جمانيزيوم المعسكر المغلق ببرج العرب، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للحفاظ على لياقتهم البدنية، استعدادا للمشاركة غدا في مباراة المجد السكندري الودية.