لاعب مصرى فى التشكيلة المثالية لدورة الألعاب الأولمبية .. تعرف على اسمه

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم السبت، التشكيلة المثالية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وفاز المنتخب الفرنسي بالميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو بعد التغلب على منافسه الدنماركي الذي حصل على الفضية، بينما نال منتخب إسبانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد التغلب على مصر.

وضمت التشكيلة المثالية المختارة من الاتحاد الدولي لكرة اليد لاعباً مصرياً وحيداً هو يحيى خالد.

وضمت التشكيلة المثالية، من منتخب فرنسا حامل الميدالية الذهبية، حارس المرمى فينسنت جيرارد ونديم رميلي ولودفيتش فابريجاس وهوجو ديسكات بجانب الدنماركي مايكل هانسن والإسباني أليكس آبيلو، فضلا عن يحيى خالد.

وفاز مايكل هانسن بلقب هداف الأولمبياد برصيد 61 هدفاً.

وكان المنتخب المصري قد حقق إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي للأولمبياد في كرة اليد.