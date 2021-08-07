موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا ويعاين أرضية الملعب

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بعد وصول حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الأهلي we السلام، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم والمؤجلة من الجولة ٢٣ في بطولة الدوري الممتاز، حرص الجهاز الفني للأهلي على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تحرك الفريق ووصوله إلى ملعب المباراة، ركز خلالها على منح التعليمات الأخيرة للاعبين والخاصة بالجوانب الفنية والخططية.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم 7 ‏أغسطس، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏