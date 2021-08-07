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خبيرة فلك: طاقة الإخوان كانت دمًا وحقدًا وكراهية

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خبيرة فلك: طاقة الإخوان كانت دمًا وحقدًا وكراهية خبيرة فلك: طاقة الإخوان كانت دمًا وحقدًا وكراهية

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قالت جنى عطايا، خبيرة علم الطاقة والفلك، إن طاقة الإخوان كانت طاقة دم وحقد وكراهية، موضحة: «مشوفناش دم أكتر من اللي شفناه من الإخوان»، مشيرة إلى أن الحاقد دائما بيتألم والإخوان دائما يتألمون، مستطردة: «برج الحمل عانى كثيرًا خلال عام 2020.. اتغسل بمياه بوتاس وجاز في سنة 2020».

وأضافت «عطايا»، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنها ذكرت أن فيروس كورنا سيزول على شهر يوليو الماضي وبالفعل إصابات كورونا تراجعت بشكل كبير وأيضا حالات الوفاة، مطالبة جميع المصريين بتناول لقاحات كورونا والتطعيم حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من ومتحولاته.

وتابعت: «أكتر ناس اتروقت في سنة 2020 أصحاب برج الحمل، وفي 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الإحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020»

المصرى اليوم

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