«شعراوي» يختتم زيارة بورسعيد من مصنع تدوير المخلفات: نسعى لرفع كفاءة النظافة بالمحافظات (صور)

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اختتم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، زيارته لمحافظة بورسعيد، والتي بدأت صباح السبت، بزيارة مصنع تدوير المخلفات بجنوب بورسعيد، رفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان.

المصنع يقوم بتدوير المخلفات واستغلالها بالشكل الأمثل، وجمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية، بكفاءة تصل لـ100% والكنس اليدوى والأوتوماتيكى للشوارع.

وخلال التفقد، تابع الوزير والمحافظ كل المستجدات الخاصة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي التولد اليومي من القمامة نحو 750 طنا، كما أن إدارات النظافة بالأحياء هي الجهات المنوط بها إدارة منظومة المخلفات.

والنظام السائد في عمليات الجمع هو تجميع المخلفات من الحاويات أو الصناديق المنتشرة في الشوارع الرئيسية بالأحياء، أو عن طريق رفع نقاط التجميع التي إعتاد المواطنون إلقاء المخلفات بها، ولا توجد شركات خاصة تقوم بعمليات الجمع والنقل بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات، وعدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بمنظومة المخلفات، والحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم إلقاء أي مخلفات، خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في بورسعيد، والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين من أبناء المحافظة، والزائرين من باقى المحافظات عن ملف النظافة.

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته لبورسعيد بتفقد مصنع تدوير المخلفات