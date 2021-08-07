«الإفتاء»: التحول الرقمي يعمل على التنسيق بين مؤسسات الفتوى لنقل المعلومات

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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التحول الرقمي جزء من التحول العالمي نحو التحضر على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو التيسير على الناس حتى يكونوا أكثر تواصلا.

وأضاف الدكتور خالد عمران، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إن التحول الرقمي يقوم بالتسهيل على التعامل مع المؤسسة أو الدولة، موضحا أن دار الإفتاء أمام سيل كبير من الأفكار المتطرفة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن التحول الرقمي يعمل على التنسيق بين مؤسسات الفتوى لنقل المعلومات، مما يأصل للمؤسسية التي تطرد الفوضى، ونحن أمام تحدي كبير لا يجب أن نتوانى عنه.

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني جزء منه تجديد تناول الأفكار، وإتقان التعامل مع التكنولوجيا من خلال التحول الرقمي، وهذا يعتبر جزء من التجديد الذي نطالب به من خلال التجديد في التناول والتعاون ووسائل توصيل الفتوى للمستخدمين.