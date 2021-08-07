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بدء أعمال الحفر خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي بمدينة فوه

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بدء أعمال الحفر خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي بمدينة فوه بدء أعمال الحفر خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي بمدينة فوه

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شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفه، للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، وبدء حفر خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي ، تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزه التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بدء أعمال الحفر خط الغاز المغذي للقطاع الشمالي بالمدينة تمهيدا لأعمال الرصف بالطريق العام دسوق فوه مطوبس وتابع اعمال النظافه بالمدينه والقرى ورفع المخلفات وتفريغ حاويات القمامة ورفع كفاءة المنطقة الشمالية وكذلك متابعة أعمال الصرف الصحي بالمدينة.

كما تابع أعمال تمهيد وتسوية الشوارع المدرجة بخطة الرصف، وربط الشوارع الفرعية والتتميم على مناسيب الشوارع غرف الصرف صفايات الأمطار، ومحابس المياه تمهيدا لوضع الخلطه الاسفلتيه وانهاء اعمال الرصف، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة السبل الفنية والإجراءات التي تضمن سلامة الرصف وإخراجه في أفضل صوره.

المصرى اليوم

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