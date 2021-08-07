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مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة

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مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته من السمنة المفرطة

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قال عبدالمنعم على عبدالحي على، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 40 عاما ووزنه أكثر من 146 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف «عبدالحي علي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: «فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة أنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي».

المصرى اليوم

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