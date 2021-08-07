كاتب: أحضر لرواية عن الصوفية والموت والبعث والحساب

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قال الدكتور أحمد عبدالغني، الكاتب الساخر، إن موضوع رواية «باراكوسيا» يعتبر سيكولوجيا اجتماعيا حول تربية الأبناء والخوف من القدر والنصيب وعلى زوجتي وأطفالي بشدة وإحاطتهم بسياج من الحماية المفرطة مما يخلق نوعا من الأمراض النفسية من الهلاوس والانعزالية والخوف من المجتمع ورفض الآخر وضعف الثقة بالنفس.



وأضاف «عبدالغني»، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج «أوفر ويت»، المذاع على قناة «mix»، أن عنوان الرواية «باراكوسيا» تدور حول قضية القدر والقناعة ومدى رضا الإنسان عن نصيبه وقدره وبحثه الدائم عن السعادة، التي قد تكون موجودة بين يديه ولكنه يبحث عنها دائما ولا يرضى بما قسمه الله له حتى في تربيتة للأولاد والرضى بزوجته.

وأوضح أن عمله القادم سيكون إما مجموعة قصصية انتهى منها بالفعل وتحتاج إلى بعض الوقت للمراجعة، وكلها تدور حول المرأة واحتياجاتها النفسية والجسدية والمادية والمعنوية، بالإضافة إلى رواية في مراحلها الأخيرة تدور حول فكرة فلسفية وصوفية عن الموت والبعث والحساب.