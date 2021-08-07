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لايف كوتش يوضح خصائص الشخصية الكاريزمية

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لايف كوتش يوضح خصائص الشخصية الكاريزمية لايف كوتش يوضح خصائص الشخصية الكاريزمية

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قال الكاتب مايكل راشد، لايف كوتش وصاحب فكرة «مدرسة الكاريزما»، إن الكاريزما هي مجموعة من المهارات، ومن يتميز بتلك المهارات يستطيع تشغيل كل هذه المهارات مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء أتحدث فيها عن مهارات الكاريزما في بعض الأجزاء والجزء الأخير أذكر كل التفاعلات بعد التحدث عن كل المميزات لهذه المهارات بشكل عام.

وأوضح «راشد»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمة كاريزما تعود إلى أصل يوناني، ومعناها التفضيل الإلهي أو الهدية، واستخدمت هذه الكلمة للتعبير عن المواهب والصفات الخارقة، التي يتميز بها بعض الأشخاص الذين لديهم جاذبية شديدة وتقبل من الآخرين في أي مكان يذهبوا إليه.

وتابع: «كما أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم تأثير على الآخرين جسديا وثقافيا وعاطفيا على الجانبين السلبي والإيجابي، والشخص الكاريزمي يستطيع إقناع الآخرين بوجهة نظره، وغالبا ما يكون شخصا قياديا ذا شعبية كبيرة، وليس هذا الشخص طيبا فقط بل هناك شخصيات كاريزمية شريرة».

وأوضح أن هناك بعض المصطلحات المرادفة للكاريزما ومنها قوة الشخصية وسحر الشخصية وصفة الكاريزما يمكن أن تكون فطرية وتمثل 50%، أو مكتسبة بنفس النسبة، حيث تنشأ نتيجة الظروفىوالثقافة والتجارب الحياتية التي يمر بها الأشخاص، والكاريزما تعني التطلع الفكري والإبداع والقدرة التحليلية للأفكار ونقلها للمحيطين بطريقة سلسة.

المصرى اليوم

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