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اللقب رقم 44 .. دانييل ألفيس يواصل مسيرته اللامعة

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اللقب رقم 44 .. دانييل ألفيس يواصل مسيرته اللامعة اللقب رقم 44 .. دانييل ألفيس يواصل مسيرته اللامعة

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واصل دانييل ألفيس، الظهير الأيمن البرازيلي، مسيرته اللامعة بعد ان نجح في اضافة لقب جديد من خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأوليمبي في الحصول على الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020. مع الفوز 2-1 بعد الوقت الإضافي على منتخب إسبانيا.

نجح مدافع ساو باولو البالغ من العمر 38 عامًا في تحسين سجل بطولاته المذهل. حصل البرازيلي – الذي لعب ايضًا بقميص باهيا وإشبيلية وباريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس- على لقبه رقم 44.

وجاءت ألقاب وبطولات ألفيس مع الأندية والمنتخبات على النحو التالي:

برشلونة: 23- الدوري الإسباني (6)، كأس الملك (4)، كأس السوبر الإسباني (4)، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، للأندية (3).

باريس سان جيرمان: 6 – الدوري الفرنسي (2)، كأس فرنسا (1)، كأس الرابطة (1)، كأس السوبر الفرنسي (1).

إشبيلية: 5- كأس الملك (1)، كأس السوبر الإسباني (1)، كأس الاتحاد الأوروبي (2)، كأس السوبر الأوروبي (1).

يوفنتوس: 2 – الدوري الإيطالي (1)، كأس إيطاليا (1).

باهيا: 1- كوبا دو نورديست.

ساو باولو: 1- بطولة باوليستا.

البرازيل: 6- كوبا أمريكا (2)، كأس القارات (2)، الأولمبياد (1)، كأس العالم تحت 20 سنة (1).

المصرى اليوم

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