خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الجونة

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى: حمد السعدني ومحمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي

خط الوسط: محمد فتحي ومحمد عبدالرحمن لعبه وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف وموسى دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو ومحمد عصام

خط الهجوم: أحمد ياسر وفادي فريد وأحمد على.