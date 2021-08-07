بالمستندات.. عجلان يضع فرج عامر في ورطة بسبب صفقتي الشريف وإلياسيلا

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فجر أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، مفاجأة مدوية لأعضاء النادي بعد رفضه وتقدمه بمذكرة رسمية إلى مدير عام النادى يسجل فيها اعتراضه رسميًا على الموافقة على صرف مليون ومائتى ألف جنيه موجهة لنادى غزل المحلة نظير الاستغناء عن اللاعب عمار الشريف، الذى سبق أن أعلن فرج عامر عن تبرعه بقيمة الصفقة لصالح النادي السكندري.

كما رفض عضو مجلس إدارة سموحة الموافقة على صرف 150 ألف دولار لشراء إلياسيلا لاعب تطاوين التونسى مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وبرر عجلان اعتراضه الرسمى فى المذكرة التى تقدم بها للمدير التنفيذى بأن النادى يمر بأزمة مالية طاحنة لدرجة أن أعضاء الجمعية العمومية لا يجدون مقاعد للجلوس عليها وطالب بتوجيه الدعم لأعضاء النادي، وإيقاف حالة البذخ التى تصرف على فريق الكرة دون تحقيق أى نتائج إيجابية.