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والد فريال أشرف: سعيد برسالة الرئيس .. ويجب الاهتمام بالألعاب الفردية

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والد فريال أشرف: سعيد برسالة الرئيس السيسي.. ويجب الاهتمام بالألعاب الفردية والد فريال أشرف: سعيد برسالة الرئيس .. ويجب الاهتمام بالألعاب الفردية

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أكد أشرف عبدالعزيز والد فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد جاءت بعد تعب وإصرار كبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: فريال تعبت كثيرا وأصبحت أول لاعبة عربية في التاريخ تحقق الميدالية الذهبية في الأولمبياد وكان هناك دعم كبير لها من أجل الوصول لهذه الميدالية التاريخية.

وأكمل: «منذ الأمس ونحن ننتظر المنافسات اليوم وبسبب فرق التوقيت لم ننم نهائيا حتى مشاهدة المباريات اليوم، ونشكر الرئيس على دعم فريال أشرف ورسالته لها فرحتنا كثيرا».

وواصل: «والدة فريال لها الفضل الكبير بعد الله عز وجل لأنها كانت تدعمها كثيرا وكانت توفر لها كل سبل النجاح ولهذا كان حديث فريال بعد المباراة اليوم لوالدتها بسبب هذا الأمر».

وأردف: «مدرب فريال كان له الدعم الكبير لها خاصة الدعم النفسي وكنا نتوقع لها الفوز بالبرونزية ولم نحلم بالبرونزية، ولكن الذهب كبير للغاية والحمد لله على الإنجاز الكبير اليوم».

واختتم: «أتمنى أن يكون هناك دعم بالألعاب الفردية لأننا لدينا مواهب كبيرة للغاية ولكن لا يوجد اهتمام، والكل يرعى كرة القدم فقط وباستثناء كرة اليد لابد من دعم الألعاب الأخرى».

المصرى اليوم

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