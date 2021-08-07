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قال الكابتن مجدي أبوالمجد، المدير الفني لمنتخبات الشباب لكرة اليد، إن منتخب مصر لكرة اليد منذ عام 2009 حتى 2021 حصلت الأجيال على الميدالية البرونزية والذهبية.

وأضاف الكابتن مجدي أبوالمجد، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن مباراة المنتخب المصري مع الدنمارك أشاد بها الجميع، لافتاً إلى أن خسارة المنتخب المصري من فرنسا أحدثت كسر نفسي.

وأوضح أن مباراة المنتخب المصري مع اسبانيا شهدت حالة نفسية غير منضبطة، وهذا سبب أساسي لم نستطع معالجته، مشيراً إلى أن ما تم من الجهات السياسية المسؤولة واللاعبين ستحصل مصر على ميدالية في بطولة العالم 2023.

وأكد المدير الفني لمنتخبات الشباب لكرة اليد أن المنتخب المصري لكرة اليد كسب حب واحترام جميع العرب، فهو فريق لا يخشى أحدا.