إلهام شاهين تنعى دلال عبدالعزيز : «رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة»

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نعت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع.

ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «رحلت الصديقة الغالية والست الجدعة وأطيب إنسانة.. الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. صداقة طويلة وعشرة عمر حلوة.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة بإذن الله يارب.. ويصبر بناتها دنيا وإيمى الغاليين أولاد الغاليين جدا جدا جدا على قلبى.. الله يرحم سمير ودلال».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، بطولة كل من: «عمرو سعد ومصطفى شعبان، ومجموعة من الفنانين منهم ياسمين رئيس وأحمد صفوت ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل ووليد فواز وعباس أبوالحسن، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح».