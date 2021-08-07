اللجنة المنظمة لمؤتمر المراة والرجل بين الصراع والتوافق تضع هيكلة له
تحت عنوان ( المراة والرجل بين الصراع والتوافق ) تقيم مؤسسة ووكالة صوت المراة الجزائرية للاستثمار مؤتمرها الدولي المزمع عقده في ايام 12_ 13_14 من اكتوبر. القادم
وقد بدات اعمال المؤتمر بتشكيل الهيكلة الاولية و الأساسية للمؤتمر. وهي كما يلي :
*-الدكتورة سامية كيحل سفيرة التحدي والسلام رئيسة المؤتمر
*- د. صادق آل خير الله نائب الرئيس
*- الامين العام للمؤتمر - د. معالي الجميلي
*- المستشار القانوني للمؤتمر د. خيري ابراهيم مراد ومساعديه .
*- المشرف العام للمؤتمر : د. انور حسين
*- رئيس اللجنة العلمية البرفيسور د. هيام اسحاق
*- اللجنةالادارية والتحضرية للمؤتمر ويرأسها :
د. سامية كيحل رئيس المؤتمر
د. صادق آل خير الله نائب الرئيس
د. معالي الجميلي الامين العام للمؤتمر
* اللجنةالاعلامية والالكترونية وقسم الترجمة : د. معالي الجميلي رئيس اللجنة
* الناطق الرسمي للمؤتمر : الاستاذ الاعلامي محمد الزبيدي
* الراعي :محمد كريزم المدير العام لوكالةاخبار المراة ورئيس اتحاد المدونين العرب
ويجدر. ذكره انه سيتم توزيع مهام العلاقات العامة والسكرتارية وامين السر ومسؤول التسويق وذلك في الاجتماع الذي،سيعقد لهذه النشكيلات...