اللجنة المنظمة لمؤتمر المراة والرجل بين الصراع والتوافق تضع هيكلة له

★ ★ ★ ★ ★

" وكالة أخبار المرأة "

تحت عنوان ( المراة والرجل بين الصراع والتوافق ) تقيم مؤسسة ووكالة صوت المراة الجزائرية للاستثمار مؤتمرها الدولي المزمع عقده في ايام 12_ 13_14 من اكتوبر. القادم

وقد بدات اعمال المؤتمر بتشكيل الهيكلة الاولية و الأساسية للمؤتمر. وهي كما يلي :

*-الدكتورة سامية كيحل سفيرة التحدي والسلام رئيسة المؤتمر

*- د. صادق آل خير الله نائب الرئيس

*- الامين العام للمؤتمر - د. معالي الجميلي

*- المستشار القانوني للمؤتمر د. خيري ابراهيم مراد ومساعديه .

*- المشرف العام للمؤتمر : د. انور حسين

*- رئيس اللجنة العلمية البرفيسور د. هيام اسحاق

*- اللجنةالادارية والتحضرية للمؤتمر ويرأسها :

د. سامية كيحل رئيس المؤتمر

د. صادق آل خير الله نائب الرئيس

د. معالي الجميلي الامين العام للمؤتمر

* اللجنةالاعلامية والالكترونية وقسم الترجمة : د. معالي الجميلي رئيس اللجنة

* الناطق الرسمي للمؤتمر : الاستاذ الاعلامي محمد الزبيدي

* الراعي :محمد كريزم المدير العام لوكالةاخبار المراة ورئيس اتحاد المدونين العرب

ويجدر. ذكره انه سيتم توزيع مهام العلاقات العامة والسكرتارية وامين السر ومسؤول التسويق وذلك في الاجتماع الذي،سيعقد لهذه النشكيلات...



