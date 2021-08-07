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اللجنة المنظمة لمؤتمر المراة والرجل بين الصراع والتوافق تضع هيكلة له

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اللجنة المنظمة لمؤتمر المراة والرجل بين الصراع والتوافق تضع هيكلة له
" وكالة أخبار المرأة "

تحت عنوان  ( المراة والرجل بين الصراع والتوافق ) تقيم  مؤسسة ووكالة صوت المراة الجزائرية للاستثمار  مؤتمرها  الدولي المزمع عقده في ايام 12_ 13_14 من اكتوبر. القادم
 وقد بدات اعمال المؤتمر  بتشكيل الهيكلة الاولية و الأساسية  للمؤتمر. وهي كما يلي :
*-الدكتورة سامية كيحل  سفيرة التحدي والسلام  رئيسة المؤتمر
*-  د. صادق آل خير الله  نائب الرئيس
*- الامين العام للمؤتمر - د. معالي الجميلي
*-  المستشار القانوني للمؤتمر  د. خيري ابراهيم مراد  ومساعديه .
*- المشرف العام  للمؤتمر  : د. انور حسين
*- رئيس اللجنة العلمية   البرفيسور  د. هيام  اسحاق
*- اللجنةالادارية والتحضرية للمؤتمر  ويرأسها :
د. سامية كيحل رئيس المؤتمر
د. صادق آل خير الله  نائب الرئيس
د. معالي الجميلي  الامين العام للمؤتمر
* اللجنةالاعلامية والالكترونية وقسم الترجمة :  د. معالي الجميلي رئيس اللجنة
* الناطق  الرسمي للمؤتمر :  الاستاذ الاعلامي محمد  الزبيدي
* الراعي :محمد كريزم المدير العام لوكالةاخبار المراة ورئيس اتحاد المدونين العرب
 ويجدر. ذكره  انه سيتم  توزيع مهام العلاقات العامة والسكرتارية وامين السر  ومسؤول التسويق  وذلك في الاجتماع الذي،سيعقد لهذه النشكيلات...


وكالة أخبار المرأة

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