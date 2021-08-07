خبيرة فلك: برج الثور لديه هموم وستزول في شهر أغسطس

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قالت جنى عطايا، خبيرة علم الطاقة والفلك، إن برج الحمل هو المستفيد الأكبر من دخول عطارد لبرج الأسد، وزاوية عطارد المنتقلة لبرج الأسد هو بيت سعد لبرج الحمل، مشيرة إلى أن برج الثور كان يمتلك هموما من لا شيء ولكن تلك الهموم ستزول في شهر أغسطس.

وأضافت «عطايا»، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن برج السرطان لا بد أن يستغل مواهبه هذا الشهر، ونظرته المادية في كل شيء ستتحقق، أما عن برج العذراء فكل اتجاهاته سليمة وطاقة الحسد عليه عالية.

وأشارت خبيرة علم الطاقة والفلك، إلى أن اسم منال دائمًا يسعى ويجتهد، ولا يستسلم بسهولة بل يكافح، إلى جانب أن صاحبة اسم منال تعيش مع بعض الآلام في حياتها؛ وربما يكون الألم في الصحة أو العاطفة أو غيرها من المشاكل الحياتية.