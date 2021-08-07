رسالة عاطفية من «ديوكوفيتش» بعد «الفشل الأوليمبى»

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أبدى النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، إحباطه الشديد، بعد الخروج من منافسات التنس بأوليمبياد طوكيو 2020، دون حصد ميدالية.

وفشل نوفاك في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الفردى بعد الخسارة أمام الإسبانى كارينو بوستا.

وقرر اللاعب الصربى، الانسحاب من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجى المختلط بسبب الإرهاق.

ووجه نوفاك ديوكوفيتش، رسالة لمشجعيه واللاعبين المتواجدين في طوكيو، عبر حسابه على إنستجرام.

وقال نوفاك: «‎تشرفت بتمثيل صربيا في الأوليمبياد، يؤسفنى أن تلك التجربة الخاصة لم تنته بحصد ميدالية بالنسبة لى».

وأضاف: «لكن هذا يجعلنى أكثر حماسًا لمواصلة العمل والعودة أقوى إلى باريس خلال 3 سنوات».

وتابع: «أتمنى التوفيق والحظ السعيد لرياضيينا الذين يواصلون القتال من أجل الحصول على الميداليات».

في سياق متصل، فجر انتقاد رافائيل نادال، لغريمه نوفاك ديوكوفيتش، العديد من الانتقادات، خاصة بعد مرور وقت طويل على واقعة اللاعب الصربى في أوليمبياد طوكيو.

وفشل نوفاك في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الفردى بعد الخسارة أمام الإسبانى كارينو بوستا.

وعبر ديوكوفيتش، عن غضبه العارم بإلقاء مضربه على المدرجات.

وأجاب نادال على سؤال صحفى بشأن سلوك نوفاك: «لحسن الحظ لم يتواجد متفرجون في المدرجات، ولم يتعرض أي شخص للأذى».

وأضاف «هذه الأمور تحدث من حين لآخر، ولكن علينا أن نحاول تجنبها».

وتابع: «من المهم أن يتجنب لاعب بحجم ديوكوفيتش مثل هذه التصرفات، فهو قدوة بالنسبة للكثير من الأطفال، وفى النهاية لا يزال المصنف الأول ومن أفضل نجوم التنس على مر التاريخ».

ولم يعجب موقف نادال، العديد من نجوم التنس، وفى مقدمتهم بطل الجراند السلام السابق في منافسات الزوجى، الأسترالى بول ماكنامى، الذي نشر مقالة بصحيفة الديلى ميل، حول الأمر.

وقال ماكنامى: «ما حدث أمر غير عادى، التصريح محل إثارة».

وأضاف: «من الرائع تقديم نصيحة مجانية إلى زميل عظيم، ولكن ليس بهذا الشكل، إنها نصيحة غير مثالية وغير مرغوب فيها».

وتابع: «لدىّ احترام كبير لنادال وروح المحارب لديه، إنه بطل الملاعب الترابية التي أحبها، لكنى مندهش من أنه لا يجيب عن أسئلة حول سلوك بقية اللاعبين في الملعب».