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وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنعا للأدوات الكهربائية (صور)

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واصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولته بمحافظة بورسعيد، مساء السبت، حيث تفقد المنطقة الصناعية جنوب المحافظة، برفقة المحافظ عادل الغضبان، لزيارة أحد مصانع الأدوات الكهربائية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ، أقسام المصنع، وتابعا سير العمل والإنتاج، واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع وكميات الإنتاج، وحرص الوزير والمحافظ على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، حيث أكد العاملون رضائهم عن العمل داخل المصنع، وأن هناك مستوى إداري يتيح للعاملين كل حقوقهم.

وأشاد الوزير بمستوى الإجراءات المتبعة من قبل إدارة المصنع، ومستوى العمل والإنتاج، كما أشاد محافظ بورسعيد بانتظام سير العمل داخله.

وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع أفينا للأدوات الكهربائية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع أفينا للأدوات الكهربائية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع أفينا للأدوات الكهربائية

المصرى اليوم

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