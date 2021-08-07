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العداءة الألمانية «شميدت».. الرياضية الأكثر جاذبية فى أولمبياد طوكيو

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تقام الألعاب الأوليمبية الصيفية في دورتها الـ23 في طوكيو، والعالم كله يراقب الرياضيين الذين يتنافسون على ميداليات المراكز الثلاثة الأولى.

ينصب اهتمام الملايين من المتفرجين على الرياضيين والرياضيّات، لأن الرياضة الكبيرة ليست مذهلة فحسب، بل وجميلة أيضًا.

يشارك في أوليمبياد «طوكيو 2020» الكثير من الرياضيّات اللاتى يعتبرن الأجمل في طوكيو.

العداءة الألمانية أليسا شميدت خلال مشاركتها فى أوليمبياد طوكيو

الرياضية الأكثر جاذبية وإثارة وفقًا للمجلة النمساوية «Busted Coverage»، هي العدّاءة الألمانية أليسا شميدت، وهى تشارك في هذه الألعاب الأوليمبية.

تعد شميدت أيضًا واحدة من أشهر الرياضيين على «إنستجرام»، حيث لديها الآن أكثر من مليونى متابع.

العداءة الألمانية أليسا شميدت خلال مشاركتها فى أوليمبياد طوكيو

اكتسبت الألمانية إليسا شميدت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا نظرًا لجمالها الفتَّان وسعيها الدؤوب للمشاركة في الأوليمبياد.

وتألقت في مراحل الناشئات، وظهرت لأول مرة من خلال مساعدة ألمانيا في الحصول على الميدالية الفضية في سباق 4400 x متر تتابع في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 عامًا في 2017

العداءة الألمانية أليسا شميدت خلال مشاركتها فى أوليمبياد طوكيو

ثم واصلت «شميدت» نجاحها، العام الماضى، من خلال مساعدة الوطنى في الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت 23 عامًا في سباق 4400 x متر تتابع.

وأدى الجمال الفاتن للعداءة الشابة إلى حصولها من مجلة «Busted Coverage» على لقب «أكثر رياضية إثارة في العالم».

وعند سؤالها عن وضعها كـ«أكثر رياضية إثارة في العالم» أجابت: «لا أعرف لماذا حصلت على هذا اللقب، والرياضة بالنسبة لى في المقام الأول، وهناك الآلاف من الفتيات على إنستجرام جميلات ولا يملكن نفس العدد من المعجبين، مما يجعلك مثيرًا للاهتمام، وهذه مجرد تنافسية بالنسبة لى».

العداءة الألمانية أليسا شميدت خلال مشاركتها فى أوليمبياد طوكيو

ساعدها جمالها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها الرياضية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أليسا شميدت يطلق عليها رواد الإنترنت الرياضية الأجمل، وتعتبر من أكثر اللاعبات موهبة حيث فازت بعدة ميداليات في المسابقات الكبرى. وقامت إليسا شميدت بسلسلة من تدريبات اللياقة مع اللاعبين ومنهم توماس مونييه، وفيلكس باسلاك، وكذلك السويسرى الدولى مانويل أكانجى، ثم تنافست إليسا شميدت مع ماتس هوملز البالغ من العمر 31 عاما في سباق 400 متر، وتفوقت عليه بشكل واضح.

المصرى اليوم

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