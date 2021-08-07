أخبار عاجلة

الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت جولة مفاجئة، لمتابعة مشروع «إعادة تأهيل وتطوير ميدان مثلث الشركات والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان»، بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه تبرع من إحدى شركات البترول بمدة تنفيذ تصل إلى 4 شهور.

وأوضح المحافظ، عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به، لافتاً أن الاجتماعات نتج عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة.

وأكد أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافي مشكلة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عاني منها الميدان منذ عشرات السنين. وكلف بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة الأعمال ومنع تواجد أي تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال التطوير.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية، وذلك على مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية. جاء ذلك بحضور المهندس محمد عطا مدير المشروع، والسيد موسى رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية.

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)
جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادي القمر بتكلفة 17 مليون جنيه (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية