هيئة قصور الثقافة : «صيف بلدنا» في الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وقريبا بمطروح

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تابعت الفنانة الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة احتفالات صيف بلدنا التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في عدد من المحافظات الساحلية التي تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف، حيث شهدت بقصر ثقافة الأنفوشي عرضا لفرقتي أسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما.



قالت «عبدالدايم» إن فعاليات صيف بلدنا تهدف إلى تقديم المنتج الثقافي والفني للدولة إلى أكبر عدد من الجمهور خاصة في المحافظات الساحلية التي تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين من مختلف المحافظات، مما يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الثقافية، وأشادت بالإقبال الجماهيري الكبير على احتفالات صيف بلدنا بعروس المتوسط وبالتطور النوعي والمستوي الفني لفرق الهيئة، وأشارت إلى أن الإبداع وسيلة فاعلة لتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وصون الهوية من خلال دعم خطط إعادة إحياء التراث الشعبي الذي يتميز بتعدده وثرائه، وتابعت أن القوى الناعمة تمثل سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات وتعميق ثقافة السلام والحوار داخل المجتمعات إلى جانب تأصيل وتقوية الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.



من جانبه أكد الفنان هشام عطوة، أن فعاليات صيف بلدنا تمتد في مختلف المحافظات الساحلية ومنها عروس المتوسط في ثلاثة قصور ثقافة هي الشاطبي ومصطفي كامل والأنفوشي، بجانب مجموعة من المواقع هي رأس البر وجمصة في محافظة الدقهلية وبلطيم بكفر الشيخ ودمياط الجديدة، وجاري الإعداد حاليا لنقل الفعاليات إلى محافظة مطروح، وأشار عطوة أن هذا النشاط يقام بالتوازي مع انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ساحل سليم بأسيوط ومشروع أهل مصر في ٩ محافظات.