وفد من الجامعة المصرية اليابانية يزور «القوى العاملة» لتطوير مراكز التدريب المهني

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زار وفد من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، ضم الدكتور سمير أحمد الصغير والدكتور أحمد راجح والدكتور محمد فريد، وزارة القوى العاملة، بدعوة من المهندس حسين صبري، مستشار الوزير لشؤون التحول الرقمي والتنمية التكنولوجية.

وقال الصغير، ‏انه خلال الزيارة تم بحث سبل التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية ووزارة القوى العاملة في عدة مجالات، بينها ‏تطوير مراكز التدريب المهني بالوزارة، ‏والتعاون في ملف التحول الرقمي والتكنولوجيا‏، وتطوير المهارات الذاتية للكوادر الإدارية بالوزارة.

كما تم خلال اللقاء بحث كيفية والاستفادة من دبلومة الجامعة اليابانبة في تأمين المعلومات للمتخصصين في هذا المجال بها ‏وبحث إعداد مذكرة التفاهم بين الجانبين.