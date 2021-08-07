أخبار عاجلة

الآن⛔الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يكشف حقيقة حصول الأول على97٪ -
هل ستعترف الولايات المتحدة بطالبان كحكومة شرعية؟ بلينكن يوضح لـCNN -
"الجمارك" تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع -
سعودي يحصد الماجستير من أمريكا ويصر على الاحتفال في هذا الموقع -
المحافظ العقارية تستهل العام الهجري الجديد بإطلاق مجموعة من المزادات وتعلن عن نجاح استثنائي لباكورة المزادات في مزاد "نيو ڤيجن" -
جنازة الكاتب الكبير الراحل فيصل ندا -
"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

المطرب أدهم سليمان: أتمنى خوض تجربة التمثيل

Print
المطرب أدهم سليمان: أتمنى خوض تجربة التمثيل المطرب أدهم سليمان: أتمنى خوض تجربة التمثيل

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب المطرب أدهم سليمان، عن سعادته بتكريمه بجائزة أفضل مطرب صاعد العام الماضي، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز «الميما ميوزك أورد»، وأهدى سليمان تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائماً للنجاح، وحرص على توجيه الشكر لوالدته، متمنياً أن يقدم خلال الفترة المقبلة أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وأوضح «سليمان»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يسعى دائماً لتقديم أغاني متنوعة ومختلفة، ومن الممكن ان يظهر لجمهوره باللون الشعبي، مؤكدًا أنه يتمنى خوض تجربه التمثيل، موضحًا: «هي فكرة ليست مستبعدة عني لأنني أحب التمثيل وهذه التجربة ستكون مفيدة لي».

وعن أغنية «يا سمرا» أوضح المطرب أدهم سليمان قائلا: «والله ما فيه حاجة، بس وقت الأغنية كان فيه حد في حياتي لكن محصلش نصيب، لكن الأغنية مالهاش علاقة والله».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية