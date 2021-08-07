المطرب أدهم سليمان: أتمنى خوض تجربة التمثيل

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أعرب المطرب أدهم سليمان، عن سعادته بتكريمه بجائزة أفضل مطرب صاعد العام الماضي، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز «الميما ميوزك أورد»، وأهدى سليمان تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائماً للنجاح، وحرص على توجيه الشكر لوالدته، متمنياً أن يقدم خلال الفترة المقبلة أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وأوضح «سليمان»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يسعى دائماً لتقديم أغاني متنوعة ومختلفة، ومن الممكن ان يظهر لجمهوره باللون الشعبي، مؤكدًا أنه يتمنى خوض تجربه التمثيل، موضحًا: «هي فكرة ليست مستبعدة عني لأنني أحب التمثيل وهذه التجربة ستكون مفيدة لي».

وعن أغنية «يا سمرا» أوضح المطرب أدهم سليمان قائلا: «والله ما فيه حاجة، بس وقت الأغنية كان فيه حد في حياتي لكن محصلش نصيب، لكن الأغنية مالهاش علاقة والله».