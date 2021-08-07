معتز إينو: عودة أيمن حفني إضافة قوية للزمالك

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن عودة أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إضافة قوية للفريق الأبيض.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عودة أيمن حفني، لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة، إضافة قوية للفريق الأبيض، فهو لاعب مميز للغاية، فهو يستطيع نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية، ولديه رؤية وحلول في الملعب».

وأضاف: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من الممكن أن يستعين بخدمات أيمن حفني، في ربع الساعة الأخيرة من المباراة، فهو قادر على صناعة الفارق مع النادي الأبيض في المباريات المقبلة».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع غزل المحلة، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.