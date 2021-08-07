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معتز إينو: لاعبو منتخب اليد كانوا سببًا في انتشار اللعبة

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معتز إينو: لاعبو منتخب اليد كانوا سببًا في انتشار اللعبة معتز إينو: لاعبو منتخب اليد كانوا سببًا في انتشار اللعبة

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب اليد، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وكان الوطني لكرة اليد، أنهى منافسات الأولمبياد في المركز الرابع، وذلك بعدما خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 31-30.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جميع لاعبي منتخب اليد، أبطال، حيث بذلوا أقصى جهد لهم خلال أولمبياد طوكيو، هؤلاء اللاعبين كانوا سببًا رئيسيًا في انتشار اللعبة في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «كرة اليد حاليًا أصبحت لا تقل عن كرة اليد، حيث تحظى باهتمام جماهيري كبير»، مضيفًا: «هؤلاءاللاعبين قادرون على حصد ميدالية في باريس 2024».

المصرى اليوم

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